Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimine doğru

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB), 2022 kongresinde başkan adayı olduğunu açıklayan Erdal Morkoç, basınla bir araya geldi.

Kahvaltı programında basın mensupları ile buluşan Morkoç, “Esnaf ve sanatkarlarımızın teveccühü ile göreve geldiğimiz takdirde, işi darda olana yardımcı olmak, mevcut işlerinin daha iyi hale gelmesini sağlamak, hızla değişen ve gelişen çağımızda üyelerimizin desteklenmesi için çalışılacaktır” dedi.

Ardahan’ın gelişimine katkıda bulunmak temel amaçları olduğunu söyleyen Morkoç, ’’Ardahan Esnaf ve Sanatkârları, bizler, sizlerin huzuruna geçmişten gelen deneyim ve tecrübeyle birlikte yeni yüzlerle hizmetinize hazırız. Her zaman esnafının derdiyle dertlenen esnafının yanında olan, esnafını gerektiği yerlerde güçlü bir şekilde temsil kabiliyeti olan bir yönetim oluşturduk. Son 4 yılda oluşturulan misyon ve hizmet anlayışını bu yeni dönemde de daha ileriye taşıyarak esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşamak istiyoruz.’’ şeklinde konuştu.