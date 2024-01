Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda Arda Turan ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. 10 Mart 2023’deki mesajlarda Arda Turan'ın Seçil Erzan'a yönelik "Beni 1 aydır oyalıyorsun. Pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Ben hiç birini yemiyorum ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni. Beni rezil ettin. Bu aksam bu iş olmasın. Bakalım ne olacak benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmayacağım" şeklinde ifadeleri yer aldı.

Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Erzan'ın telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan'ın Arda Turan ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.



‘’Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum’’

Erzan’ın Arda Turan ile mesajlaştığı ve daha sonra mesajların Erzan’ın telefonundan silindiğinin belirtildiği raporda, silinen mesajların geri getirildiği ancak bir kısım fotoğraf, video, konum bilgisi ve ses kaydı mesajlardan silindiğinden geri getirilemediği belirtildi. 22 Aralık 2022’deki yazışmalar şu şekilde yer aldı:

Seçil Erzan: Canım merhaba. Taşıtlar için görüştüm, kredileri onaylattık bile ama sen gelince konuşuruz detaylı kredi mi yoksa peşin mi diye. Yarın ki ödemen için ben saat 2 de alacağım. Senden ricam bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım.

Arda Turan: Allah’ım sana geliyorum :))

Seçil Erzan: Sen bir tanesin iyi ki varsın.

Arda Turan: Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona.

Seçil Erzan: Bin şükür. Tamamdır. 350 teslim ettim. Kalanı sen gelince.

Arda Turan: 100 binle çarp sevap o kadar. Kabe’deyken verdin ya :)



‘’Muhteşemsin. Eline sağlık. 1 milyon mu limitimiz?’’

28 Aralık 2022’deki mesajlar ise şu şekilde yer aldı:

Seçil Erzan: Emre beni arasın aradım açmıyor bir konuşur musun? İşlemi kestirecem.

Arda Turan: Bir şey gönderecek mi?

Seçil Erzan: Dün ok tamam bişiler dedi.

Arda Turan: Aradım şimdi. Bakıyım.

Seçil Erzan: Benim peşimde olman.

Arda Turan: Peşindeyim :) Yarın olur mu sürprizim?

Seçil Erzan: Ben de sürprizin peşindeyim.

Arda Turan: Muhteşemsin. Eline sağlık. 1 milyon mu limitimiz?

Seçil Erzan: Evet.

Arda Turan: İki tarafa da hayırlı olsun :) Hahahahha



‘’Saat 16.30 gibi elden alacağım’’

9 Ocak 2023 tarihli yazışmalarda ise şu ifadeler yer aldı:

Seçil Erzan: Şimdi 500 elden aldım. 200 defa saat 16:30 gibi elden alacağım. Şimdi bendekini senin muhasebeye göndereyim mi nasıl yapalım? Canım 450 vermişler bana teslim edecekler birazdan.

Arda Turan: Tamamdır. Gelecekler almaya. Sen deyince bana bir de Erdem’in gönderdiği hesabı bulabilir misin? 700 bin dolar demişti.

Seçil Erzan: Evet evet üstü de gelecek. Söyledim ya sana. Canım sana daha ne kadar gerekli?

Arda Turan: Patron sensin 279 saat :) Araba falan için 20’sinden sonraya bıraktım

‘’Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler’’

18 Ocak 2023’deki yazışmalar ise şu şekilde aktarıldı:

Arda Turan: Emre yetişmez diyor. Darmadağın oldum. Hocaya bir şey dedik mi?

Seçil Erzan: Hayır demedik.

Arda Turan: İnan bana samimiyetten söylüyorum başım tuttu.

Seçil Erzan: Sakin ol çözeceğiz.

Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu? Bunu koyacak mesela, buna iyi bir şey verelim. Senin varsa tanıdığın veya bu işlemi yaptırdığımız daha önce. Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.

Seçil Erzan: Dur bulacağım. Düşünüyorum. H. Balta ile samimi misin?

Arda Turan: Evet seninle mi çalışıyor?

Seçil Erzan: Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık.

Arda Turan: Yok sana sormadan demiyorum ama bu sondu zaten.

Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl? Ben samimiyim onla.

Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler. Ne zaman ne oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin. Arda’nın işlemi diye varsa onda. Yoktur o kadar.

Seçil Erzan: Yaparsa H. Balta yapar en aklı başında.

Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapacağız 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.



‘’Hocada yok mudur? Bir yer satacaktı’’

18 Şubat 2023’de yer alan yazışmalar ise şu şekilde kaydedildi:

Seçil Erzan: Şimdi ben çok özür dilerim utana sıkıla üzüle büzüle yazıyorum ama pazartesi o söylediğim bakiye için son bir şansımız varsa, denersen çok sevinirim çünkü gerçekten çok ama çok önemli tüm dertler tasalar bitecek benim için her şey resmileşmiş olacak :)

Arda Turan: Canım benim öyle bir imkan olsa ben hemen çıkarırım, hallederim. Hiç bakmam ama vallahi yok ve şöyle bir şey var 16 senedir ilk defa bu kadar nakitsiz kaldım. Olsa hiç düşünmem Geçen hafta konuştuğumuz gibi bu hafta ve önümüzdeki hafta bir kısmını sonrasında öteki kısmını konuşuruz. Hem böyle bir durumum yok inan böyle bir halimde

Seçil Erzan: Lütfen sen takılma ve üzülme tatilin tadını çıkar o yavrularla.

Arda Turan: Hocada yok mudur? Bir yer satacaktı.

Seçil Erzan: Ya var ya da satamadı, satsaydı zaten bu kadar uzun sürmeyecekti.



‘’Tüm sözlerini yerine getireceğim getiremezsem ben kendimi öldüreceğim’’

10 Mart 2023’deki mesajlar ise şu şekilde kaydedildi:

Arda Turan: Beni 1 aydır oyalıyorsun. Pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşacağım. Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu’dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun. Ben hiç birini yemiyorum Ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni. Beni rezil ettin. Bu aksam bu iş olmasın. Bakalım ne olacak benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmayacağım.

Seçil Erzan: Olmuş işi bozma. Kayışı koparma. Ben senin tüm sözlerini yerine getireceğim getiremezsem ben kendimi öldüreceğim. Beni yakma.

Arda Turan: Hakan Ateş ile konuşacağım. Benim paramla ne yaptın.

Öte yandan 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti.