Fransız Nice'de forma giyen Cezayirli Youcef Atal, Filistin'e destek verdiği paylaşımları sebebiyle kadro dışı bırakılmış, 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Gerekçe olarak da "din temelinde nefreti kışkırttığı" gösterilmişti. Youcef Atal, yahudilere beddua edilen bir video ile İsrail'e taş atan Gazze halkının eline destek verilmesini istediği bir görüntü paylaşmıştı.

Antalyaspor, Jehezkel'in sözleşmesini neden feshetmedi! Ceza verilecek mi?

Antalyaspor’un sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Maccabi Tel Aviv transfer olabilmek için FIFA’ya özel izin başvurusu yaptı.

İsrailli oyuncu bu sezon Beer Sheva formasIyla 2, Antalyaspor formasıyla ise 16 maçı çıktı. Yani iki farklı kulüpten lisans aldı. FIFA kurallarına göre üçüncü bir takımda oynama ihtimali yok. Bu durumda FİFA'nın vereceği karar bekleniyor.

Dünyanın gözü önünde Filistin halkına uygulanan soykırıma dikkat çekmek isteyen futbolcular, oynadıkları kulüpler tarafından ya cezalandırılıyor ya da kadro dışı bırakılıyor. Peki Antalyaspor, İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'e ceza verecek mi?