Yıldız Hizmet Binası Çankayalıların hizmetine sunuldu

İçinde hem sosyal alanların hem de Çankaya Belediyesi’nin Mali Hizmetler biriminin bulunduğu Yıldız Hizmet Binası ve belediye bahçesi hizmete açıldı.

Çankaya Belediyesi’nin Yıldız Hizmet Binası ve belediye bahçesi Çankayalıların hizmetine sunuldu. 12 bin metrekarelik alanda kurulan hizmet binasının içerisinde kütüphane, diş polikliniğinin yanı sıra belediyenin mali hizmetler birimi de bulunuyor. Hizmet binasının açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hizmet binasının vereceği sosyal olanakları başarılı bulan ve projenin yapımında borçlanılmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanının dediği gibi bu projeyi yaparken ne beş kuruş borç yok ne de kredi alınmadı. Bütün belediye başkanlarına çağrımdır. Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Halka hesap vermek kadar değerli ve onurlu başka bir şey yoktur” dedi.

"Bina içerisinde bütün Çankayalılara yönelik kursların olduğu Çankaya Evi bulunuyor"

Yıldız Hizmet Binası’nın 12 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresini kaplarken, 10 bin metrekaresinin ise belediye bahçesini kapsadığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, “Yıldız Hizmet Binası’nın içinde kadın, çocuk bütün Çankayalılara yönelik kursların olduğu Çankaya Evi bulunuyor. 24 saat açık kütüphane, ağız diş sağlığı polikliniğimiz ve hizmet binasının etrafındaki 6 mahallelinin Kızılay merkez binaya inmeden burada belediye hizmetlerinden faydalanacağı belediye hizmet birimleri yer alıyor” diye konuştu.