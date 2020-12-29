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Yerelde basın buluşmalarının beşincisi “Göç ve Uyum” konulu gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Göç ve Uyum” konulu, “Yerelde Basın Buluşmaları”nın beşincisi, Ege ve Akdeniz Bölgeleri özelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

ANKARA 29.12.2020, 15:28
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Yerelde basın buluşmalarının beşincisi “Göç ve Uyum” konulu gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Göç ve Uyum” konulu, “Yerelde Basın Buluşmaları”nın beşincisi, Ege ve Akdeniz Bölgeleri özelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Basında doğru bilgilerin yer alması, doğru terminolojinin kullanımı ve haberin yapılış çerçevesi kapsamında yerel basın çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun yanı sıra Ege ve Akdeniz bölgelerinde görev yapan yerel basın mensupları ile İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı.

Düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, sığınmacıların gittikleri yerlerde belirli zorluklar yaşadığını belirterek, “Oradaki halk, sığınmacıları kabulde elbette belirli zorluklar yaşıyor. Ama sığınmacıların çok büyük katkıları da oluyor. Bunu gözden uzak tutmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yürütülen uyum faaliyetleri konusunda sunum yapan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, basın mensuplarına yönelik olarak, “Tüm dünya insanlığında var olan göçün bin derdinden birine çare bulmak için çıkmış olduğumuz bu yolda, sizin objektiflerinizden yakaladığınız anlar ve sizin kalemlerinizden dökülen kelamlar bizim mazlum ve mağdurlara yönelik göstermiş olduğumuz sevginin ve kardeşliğin kanıtı olacaktır” aktarımında bulundu.

Program kapsamında ayrıca, göç uzmanları tarafından göç terminolojisi, YİMER 157’nin Sunduğu Hizmetler ve GİGM İletişim Kaynakları başlıklı sunumlar yapıldı.

Buluşmada, Basınla İlişkiler Grup Başkanlığı tarafından da “Basına Bakış” sunumu gerçekleştirilirken, programda, toplumsal kabulün oluşmasında en önemli sorumluluğa sahip basın kuruluşlarının; göç kavramlarına hakim olması, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması, toplumsal kabulün önünde engel olan ifadelerden kaçınılması adına nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi bilgilere de yer verildi.

“Uyum Yerelde Başlar” sloganı ile yola çıkan Yerelde Basın Buluşmaları, 7 bölgeyi kapsayan 5 etkinlik ile tamamlandı.
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