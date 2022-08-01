Yenimahalleliler Kahve Festivali’nde buluştu

Düzenlediği birbirinden keyifli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında açık havada bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, kahve tutkunları için unutulmaz bir festival düzenledi.

Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kahve Festivali, Türk Kahvesi grubundan 4’üncü nesil kahvecilere ve kahvenin vazgeçilmezi çikolata ve şekerleme grubuna kadar 20’den fazla firmanın katılımı ile gerçekleştirildi.

Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve kahve pişirme tekniklerini uygulamalı şekilde öğrenme fırsatını yakaladı. Yenimahalleliler, YENİMEK sanat atölyelerinin de hazır bulunduğu festivalde ebru ve çömlek yapımını uygulamalı şekilde öğrendi. Ayrıca çikolata yeme yarışmasının da yapıldığı etkinlikte çocuklar eğlence dolu dakikalar yaşadı.

Kent Orkestrası Batıkentlileri coşturdu

2’nci Geleneksel Kahve Festivali, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının verdiği muhteşem konserle devam etti. Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak, Tolga Kaya, Yüksel Didikoğlu, Duygu Kutlu, Evren Çelik ve Coşkun Koyuncu, iki gün süren festival boyunca sevilen şarkıları ve birbirinden güzel türküleri Yenimahalle sakinleri için seslendirdi.

Kahve Festivali’ne eşi Azize Yaşar ile birlikte katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, stantları tek tek gezerek katılımcı işletmelere teşekkür belgesi verdi.

Yenimahalle’de yaz dolu dolu devam edecek

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası’nın düzenlediği konser öncesinde ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de kültür ve sanata büyük önem veriyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak hemşerilik bilincinin ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için bütün mahallelerimizde yıl boyunca birçok etkinliğin düzenliyoruz. Yaz boyunca düzenlediğimiz konserlerimiz devam edecek. Sanat sevgi, kardeşlik, birliktelik demektir. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de sanata ve sanatçıya değer vermeye, sevilen sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.