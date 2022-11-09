Yenimahalleli engelliler Anıtkabir’de

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Ata’nın huzuruna çıkan engelli bireyler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84’üncü yılında andı. Aslanlı Yol’dan başlayan gezide rehber eşliğinde Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde geçmişe adeta yolculuk yapan özel bireyler, gördükleri ve duyduklarıyla hem duygulandı hem gururlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla mutlulukları gözlerinden okunan engelliler, Anıtkabir önünde çekildikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi’nin engellilere yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren engelliler, her koşulda kendilerini destekleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ettiler.