Yenimahalle Belediyesi kurban kesecekleri uyardı

Yenimahalle Belediyesi, kurban kesecek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yenimahalle sınırları içinde vatandaşların rahatlıkla kurbanlıklarını alabilecekleri satış yerleri ve kesim alanları belirlenirken, ilçede cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin verilmeyecek. İlçede kurban kesimi yapacak vatandaşlar, Yakacık Kurban pazarının yanı sıra, Batıkent Andaç pazar yeri, Batıkent Turgut Özal pazar yeri, Şentepe Kapalı pazar yeri ve Demetevler pazar yerinde rahatlıkla kurbanlarını kesebilecek. Kurbanlarını belediyeye ait alanlarda kestirmek isteyen Başkentliler için kesim sıra fişleri de 30 Haziran Perşembe günü saat 08.30 itibarıyla dağıtılmaya başlıyor. Kesim sıra fişi almak isteyen vatandaşlar Yakacık Kurbanlık alanı, Batıkent, Şentepe ve Demetevler zabıta karakollarından fişlerini temin edebilecek. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü komisyon kararı gereğince küçükbaş hayvan kesimi yaptırmak isteyenler 200 TL, büyükbaş hayvan içinse 630 TL karşılığında sıra fişlerini alabilecek.

Kurallara uymayana 277 TL ceza var

Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin vermeyecek olan zabıta ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi 3’üncü bendi uyarınca 277 TL cezai işlem uygulayacak. Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikayetlerini 0312 315 04 58 numaralı telefonlardan Zabıta Müdürlüğüne yapabilecekleri gibi mahallelerindeki zabıta karakollarına da müracaat edebilecekler.