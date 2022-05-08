Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, vatandaşlarla ve çalışanlarla bayramlaştı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı sonrası belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ramazan Bayramı sonrası belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaştı. Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törene CHP Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar da eşlik etti.

“Yardımsever vatandaşlarımız bize güvendi”

Konuşmasında Yenimahalle’de Ramazan ayının coşkuyla geçtiğini söyleyen Başkan Yaşar, “Bir bayramı daha geride bıraktık. Ramazan ayı boyunca mahalle iftarlarında, salonlarımızda, evlerimizde komşularımızla, akrabalarımızla birlikte yemekler yedik, dostlarımızla buluştuk. Ramazan’ın coşkusunu yaşamayı tekrar Allah bize nasip etti. Burada veren elin alan elden daha kıymetli olduğunu bilerek Yenimahalle Belediyesi’ne güvenen yardımsever vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ramazan’da Yenimahalle’ye çok ciddi bağış geldi. Ramazan ayı boyunca ayırdığımız bütçeden daha fazlasını yardımsever vatandaşlarımız ihtiyacı olan vatandaşlara iletmemiz için bağış yaptı. Bu da Yenimahalle Belediyesi’nin çok özel bir belediye olduğunu gösteriyor” dedi.

“Yenimahalle 980 belediye arasından 5’inci oldu”

Başkan Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’nin TÜİK’e göre 980 belediyenin içerisinde gelişmişlikte 5’inci ilçe olduğuna değinerek, “Yenimahalle Belediyesi 980 belediyenin içerisinde TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de gelişmişlikte 5’inci ilçe oldu. Yenimahallelilere hayırlı olsun. 2009’da sıralama olarak 200’lere bile erişemeyen Yenimahalle, bugün 5’inci sıraya çıktıysa bu başarıyı o günden bugüne Yenimahalle için çalışan, emekli olan çalışanlarımıza borçluyuz. Bu dönemde halka söz verdiğimiz ne proje varsa hepsini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalıdır. Ne söz verdiysem yerine getiriyorum, 3 projemiz kaldı onları da gerçekleştirdiğimiz zaman vatandaşa verdiğimiz sözlerin hepsini tutmuş olacağız. Sizler de mesai arkadaşlarım olarak belediyemize gelen tüm vatandaşlarımızın buradan güler yüzle ayrılmasını sağlayın. Vatandaşa kötü davrananlarla zaten bu yolda birlikte yürümemiz mümkün değildir. Yolumuzda başarılar diliyorum. Daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

Yenimahalle’de bayram coşkusu

Yaşar, bayram kutlamasına ilçenin dört bir yanını konvoyla gezerek devam etti. Vatandaşların ve esnafın Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Yaşar, evlerinin balkonlarından ve dükkanlarından çıkarak Ramazan coşkusuna ortak olan vatandaşlara el salladı. Bayram konvoyu ile birlikte Yenimahalle’de taksi duraklarını ve kahvehaneleri de ziyaret eden Yaşar, esnafa bayram çikolatası da ikram etti.