Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal’dan Yunanistan açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Ege’deki gerginliğe ilişkin, “Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı özel olarak kışkırtan ABD’nin Yunanistan’da ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki üslerinin varlığı da hesaba katıldığında Türkiye için farklı bir hazırlığın yapıldığını söyleyebiliriz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Ege Denizi’nde Yunanistan ile son dönemde yükselen gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydal, Ege’deki hassas durumu bilen ABD’nin Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki diğer adaları da işgal etmesi için kışkırttığını ve muhtemel Türk-Yunan çatışması için bir hazırlığın yapıldığını ileri sürdü. Aydal, “Türkiye il envanterlerimize kaydedilmiş 18 ada ve bir kaya çıkıntısı maalesef Yunanistan tarafından işgal edilmiş durumdadır. Bu adalar bazı kendini bilmez yazar-çizerlerin dediği gibi üzerinde birkaç keçinin otladığı kara parçaları değildir. İşgal edilen adalardan Eşek Adası’nın İstanbul’daki Büyükada’nın üç misli, Hurşit Adası’nın beş misli, Bulamaç Adası’nın ise Büyükada büyüklüğünde olduğunu söylemek bir fikir verebilir. Adaların büyüklüğünden çok daha önemli olan husus, bu adaların çevresindeki kara suları ve özel ekonomik zonlardır. Kaldı ki esas konu bu ada, adacık veya kayalıkların önemi sahip olduğu alanlar ile bağlantılı değildir” dedi.

"2002 yılından beri görüşmeler fayda getirmemiştir"

1996 yılında yaşanan ‘Kardak Kayalıkları’ krizinin adalar probleminin çok vahim sonuçlara doğru gidebileceğini gösterdiğini dile getiren Aydal, “Bu sebeple Ege sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 12 Mart 2002’de Dışişleri Bakanlıkları müsteşarları düzeyinde istikşafi görüşmelere başlanmış ve şu ana kadar da 60’tan fazla görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş, Yunanistan 18 ada ve bir kayalığı daha işgal etmiş, asker çıkarmış, silahlandırmıştır. Yetkililerin bu olayları hamasi bazı cümleler ile geçiştirmeye çalışmasının sebebi de hala anlaşılamayan hususlardandır” iadelerini kullandı.

Adaların konumlarına bakıldığında ve etraflarında oluşacak zonların 3 mil olması durumunda bile Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki hareket alanının çok kısıtlanacağını dile getiren Aydal, "Hükümetimiz bu konuyu ciddi olarak ele almalıdır. Uluslararası sular içinde bulunan birkaç ada daha oldubittiye getirilerek işgal edilirse Ege Denizi’nin Yunan denizine dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır” dedi.

"ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir savaş istiyor"

Amerika’nın yoğun silah ve askeri teçhizat yardımı yaparak Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırttığını ve bölgede farklı bir hazırlığın yapıldığını ileri süren Aydal, şöyle devam etti:

“Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı özel olarak kışkırtan ABD’nin Yunanistan’da ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki üslerinin varlığı da hesaba katıldığında Türkiye için farklı bir hazırlığın yapıldığını söyleyebiliriz. Bu hassas durumu bilen, adaları işgal etmesi için Yunanistan’ı özel olarak kışkırtan ABD’nin Yunanistan’da bulunan beş üssü, Girit’te ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesindeki üslerinin varlığı da hesaba katıldığında Türkiye için farklı bir hazırlığın yapıldığını da söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda ABD, Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan arasında kısa süreli bir çatışmayı destekleyecek bir pozisyon almıştır. Yunanistan’a verilen modernize edilmiş F-16’lar ve F-35 uçaklarının Türkiye’de bulunan S-400 füzelerine karşı gücünü, etkisini test etmek istiyor olabilirler.”

"Suriye ile görüşmeler derhal başlamalıdır"

Muhtemel bir çatışmada Suriye’nin kuzeyindeki ABD destekli PYD/PKK’lı teröristlerin de saldırma ihtimaline karşı Suriye yönetimi ile acilen masaya oturulması çağrısında bulunan Aydal, “Bu savaş başladığında Suriye kuzeyinde konuşlanmış, ABD üsleri ve ABD silahlarıyla destekli PYD/PKK’nın da Türkiye’ye karşı bir hareket başlatması da ihtimaller dahilindedir. Bu sebeple Türkiye, acilen Suriye ile masaya oturup güney cephesinde barışa giden bütün yolları aramalıdır. Hükümet de ülkedeki bütün stratejistleri bir araya toplayıp karşı taktikler konusunda bilgi deposu oluşturmalıdır. Yarın geç olabilir” diye konuştu.