Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları konuşulmaya başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu.

Güdül ilçesinin Boyalı köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan Mustafa Ergin, bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarının bin 750 liradan başlayarak 3-4 bin liraya kadar ulaşabileceğini söyledi. “Ortalama 50 kiloluk bir hayvan 50 liradan bugün kurbanda 2 bin 500 lira yapar” diyen Ergin, “Ortalama bin 750’den başlar, 3-4 bin liraya kadar gider. Bu sene böyle olur. Bu fiyatlar hayvanın üstündeki ete, hayvanların cinslerine, et oranlarına, canlı ağırlığına göre değişir. Karkas kesiliyor, karkas tartılıyor. Karkas fiyatları ayrı belirleniyor. Kimi canlı alıyor. Bir hayvan kurbanlık olursa, kurban usulüne uyarsa hiçbir sıkıntı olmaz” ifadelerini kullandı.

Keçinin aslında daha ucuz olduğunu ancak keçiye rağbet olmadığını aktaran çiftçi Ergin, “Keçi daha ucuz. Keçi etine teşvik yok aslında keçi eti daha güzel. Ama milletimiz bilmediğinden dolayı keçi etini tercih etmiyor. Mevsimleri var ondan dolayı insanlar kurban ayında mevsimlere göre ayırıyor. Keçiler de bin 500 liradan başlıyor bu sene” ifadelerini kullandı.