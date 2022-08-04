Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “ÖSYM, kripto unsurlardan arındırılmalıdır”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) iptal edilmesine ilişkin, “ÖSYM sınavlarında yaşanan skandallar silsilesi göstermektedir ki bu kurum içerisinde köklü ve etkin bir kripto yapılanma hala mevcuttur, arındırılması gerekir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Temmuz’daki KPSS oturumları ile 6 ve 14 Ağustos’ta yapılacak olan KPSS oturumlarının ertelenmesinin isabetli bir karar olduğunu bildirdi. ÖSYM başkanının günah keçisi ilan edilerek yaşanan sorunların çözülemeyeceğini belirten Geylan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Yaşanan gelişmeler üzerine KPSS lisans sınavının iptali, 6 ve 14 Ağustos’taki KPSS oturumlarının da ertelenmesi isabetli olmuştur. Ancak şu hususa özellikle dikkat edilmesi gereklidir, sadece ÖSYM başkanını günah keçisi ilan ederek yaşanan sorun çözülemez. 2010’daki KPSS hırsızlığının ifşa edilmesinden beridir ÖSYM sınavlarında yaşanan skandallar silsilesi göstermektedir ki bu kurum içerisinde köklü ve etkin bir kripto yapılanma hala mevcuttur ve bu ihanet şebekesi her fırsatta süreci sabote etmekte, vatandaşımızın kurumlara ve devlete olan güvenini tahrip etmektedir. ÖSYM, bu kripto unsurlardan arındırılmadıkça bundan sonra da benzer sıkıntıların yaşanabileceği muhtemeldir.”