Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney: "Ülkemizde daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyaç yoktur"

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Türk Eczacılar Birliği binasında basın toplantısı düzenleyen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, "Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve mesleki sürdürülebilirlik için, ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması çağrımızı tekrarlıyoruz. Ülkemizde daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyaç yoktur" dedi.

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Türk Eczacılar Birliği tarafından birliğin merkez binasında basın toplantısı düzenlendi. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada eczacıların sorunları üzerinde durdu. Eczacılık fakültelerinin çok fazla olduğunu, sayılarının azaltılması gerektiğini aktaran Başkan Üney, “Eczacılık mesleğinin geleceği açısından karşı karşıya kaldığımız bir diğer sorun, kontrolsüz bir şekilde açılan eczacılık fakülteleri sorunudur. 1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001 ile 2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yoktur"

Alt yapı ve akademik kadro eksikliğiyle açılan eczacılık fakültelerinin, bu durumda diğer fakültelerden eğitim istemesini açıkça gösterdiğini hatırlatan Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney, "Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve mesleki sürdürülebilirlik için, ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması çağrımızı tekrarlıyoruz. Ülkemizde daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yoktur. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır. Yeni mezunlarımız için artık yeni istihdam politikaları hayata geçirilmelidir. Kamu kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde eczacı sayısı artırılmalıdır. İlaç sanayinde, ilacın gerçek uzmanı olan eczacıların daha fazla görev almasını sağlayacak geniş istihdam politikaları hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.