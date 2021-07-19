Taşdelen’den Kurban Bayramı mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bayramın tüm vatandaşlara hoşgörü ve barış getirmesini dileyen Taşdelen, bayramda tedbirlerin de elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Taşdelen yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, yeni umutlara ve mutluluklara vesiledir, bir arada birlik olmaktır. Kurban Bayramı’nın tüm vatandaşlarımıza, İslam alemine ve insanlığa sevgi, saygı, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum. Dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık, hayatın akışını değiştirdi. Sevdiklerimizle kucaklaşacağımız bayramlarımızı hep bir arada kutlayabilmek için öncelikle sağlığımıza dikkat edelim. Tedbirleri elden bırakmayarak ve kurallara uyarak bu hastalıktan en kısa sürede kurtulmayı temenni ediyorum. Ülkemizde ibadetimizi özgürce yapabilmemizi sağlayan başta Büyük Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarına saygı, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını, halkımıza sağlık, huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurbanlarımız kabul, Kurban Bayramımız kutlu olsun.”