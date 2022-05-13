Tarım Fuarı ve Bilim Şenliği’nde Sincan Belediyesi projelerine ilgi

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele eden ülkemizde tarımının gelişmesi için her türlü katkıyı sunan Sincan Belediyesi, Ankara Üniversitesi Tarım Fuarı ve Bilim Şenliği’nde de yerini alarak destek oldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, fuarda öğrencilere sohbet ederek Sincan Belediyesinin çevre dostu projelerini anlattı.

Sincan Belediyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Öğrenci Kongresi, Kariyer Günleri Cansuyu Bayramı” çerçevesinde organize edilen iklim değişikliği odaklı 16. Kariyer Günleri ile Tarım Çevre ve Yaşam Bilimleri Şenliği’ne katıldı.

Sıfır atık konusunda ödül üstüne ödül alan Sincan Belediyesi, gerçekleşen Tarım Fuarı ve Bilim Şenliği’nde stant açarak, öğrencilere yaş mama, sirke, solucan gübresi ve açık kompostolar ile ilgili bilgiler verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da katıldığı şenlikte Sincan Belediyesi’nin projeleri öğrenciler tarafından büyük ilgili gördü. Belediye Başkanı Murat Ercan, geleceğin mühendisleriyle sohbet etti. Başkan Ercan öğrencilerin meraklı soruları karşısında sıfır atık projesi muhteviyatında nasıl başarılı işler yapıldığını ve yaş mama, solucan gübresi ve temizlik amaçlı elma sirkesi üretim süreçlerini anlattı.

400 kilo yaş mama üretiliyor

Sincan Belediyesi, ısıl işlem görmemiş gıdaları mama haline getiren ve günlük 400 kilo yaş mama üretme kapasitesine sahip olan tesiste haftalık yaş mama miktarı bir günde üretiliyor. Hem sokaktaki dostlar doyuyor hem de israf engelleniyor.