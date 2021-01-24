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Sokak hayvanlarının sıcak yuvası

Altındağ Belediyesi’nin 10 dönüm arazi üzerine kurulu, 150 hayvan kapasiteli hayvan barınağında sahipsiz sokak hayvanlarının aşıdan kısırlaştırmaya, tedaviden sahiplendirmeye kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

ANKARA 24.01.2021, 13:56
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Sokak hayvanlarının sıcak yuvası

Altındağ Belediyesi’nin 10 dönüm arazi üzerine kurulu, 150 hayvan kapasiteli hayvan barınağında sahipsiz sokak hayvanlarının aşıdan kısırlaştırmaya, tedaviden sahiplendirmeye kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçe sınırları içerisinde sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığının altını çizerek, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü açıkladı. Başkan Balcı, ”Altındağ Belediyesi olarak biz görevimizi özenle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok duyarlı ve çok özenliyiz. Sahipsiz sokak hayvanlarını bulundukları yerden özenle alıyor, tedavi ve kısırlaştırma süreçlerini tamamlıyor ve tekrar yaşam alanlarına geri bırakıyoruz. Ayrıca, tam donanımlı ve modern hayvan barınağımız sayesinde onlara sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Her konuda hayvanseverlerle yakın ilişki ve iş birliği içerisindeyiz” dedi.

“1 yılda 800 sokak hayvanını kısırlaştırdık”

Başkan Balcı, hayvan barınağında yapılan çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

“Barınağımız 10 dönüm arazi üzerine kurulu, tam donanımlı ve modern bir yer. Barınakta 150 hayvan kapasitemiz var. Uzman ve hayvansever personellerimiz, burada korumamız altında olan can dostlarımıza sevgi ve şefkatle bakıyor. 1 yılda 800 sokak hayvanını kısırlaştırıp, aşılarını yapıp, kulalarına küpelerini takıp, alındıkları noktalara geri bıraktık. 350 hasta ve yardıma muhtaç sokak hayvanına sahip çıktık, tedavilerini gerçekleştirdik, sağlıklarına kavuşturduk. Bu hayvanlardan 110 tanesini kendilerine sevgiyle bakacak kişilere sahiplendirdik.”

Altındağ’ın belirli noktalarında hayvan besleme alanları oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Altındağ’da her gün 60 noktada düzenli olarak besleme yapıyoruz. Özellikle daha ıssız noktalarda, havaların soğuk olduğu, kış şartlarının yoğun olduğu durumlarda besleme miktarlarımızı artırıyoruz. Can dostlarımıza feda olsun” dedi.

Sokaklarda yaşayan hayvanlara karşı biraz daha duyarlı yaklaşılması gerektiğini ifade eden Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşlardan da bu konuda hassasiyet istedi. Başkan Balcı, “Vatandaşlarımızla iş birliğini çok önemsiyoruz. Onlardan gelen her türlü ihbarı dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımız yakın çevrelerinde yardıma muhtaç, hasta, sakat ya da yeni doğmuş bir sokak hayvanını bize bildirebilirler. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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