Sincan’da ‘EBA destek noktaları’ kuruldu
SİNCAN BELEDİYESİ, EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) ÜZERİNDEN DEVAM EDEN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE TÜM ÖĞRENCİLERİN SORUNSUZ ERİŞEBİLMESİ ADINA “EBA DESTEK NOKTALARI” OLUŞTURDU. ABDURRAHİM KARAKOÇ MİLLET KIRAATHANESİ, EVLİYA ÇELEBİ MİLLET KIRAATHANESİ İLE ZEYTİNDALI KÜLTÜR MERKEZİ EBA DESTEK NOKTASI OLARAK HİZMET VERECEK.
Sincan Belediyesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz erişebilmesi adına “EBA Destek Noktaları” oluşturdu. Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi ile Zeytindalı Kültür Merkezi EBA destek noktası olarak hizmet verecek.
Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim öğretim belirli sınıflarda EBA üzerinden devam ediyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi de uzaktan eğitim sürecinde olan ancak evlerinde Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturdu.
Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi ile Zeytindalı Kültür Merkezi olmak üzere 3 farklı noktada hizmet verilecek. Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan ya da erişim sıkıntısı yaşayan tüm öğrenciler bu sistemden yararlanabilecek.
“Uzaktan Eğitime Erişemeyen Öğrenci Kalmasın”
Tüm öğrencileri bu merkezlerden faydalanmaya davet eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincanımızda EBA eğitimlerine erişemeyen öğrenci kalmasın istedik. Bilgisayar ve internet erişimi olmayan çocuklarımızın online eğitime katılabilmeleri için EBA Destek Noktalarını hizmete açtık. Tüm öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.
Randevu ile hizmet veren EBA Destek Noktalarında hijyen ve sosyal mesafe kuralları da titizlikle uygulanıyor. EBA Destek Noktaları, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam edecek.
Sincan Parklarında İnternet Hizmeti Devam Ediyor
Sincan Belediyesi 112 parkında internet hizmeti vermeye devam ediyor. İnterneti olmayan ya da erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler dilerse parklarda bulunan internetten de Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) giriş yapabilir.
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