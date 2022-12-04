Sincan’da bitkiler budanıyor, seralarda çelik alma ile üretim yapılıyor

Sincan Belediyesi ilçe genelinde yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım ve budama, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları yapıyor.

Sincan Belediyesi her mevsim gerçekleştirdiği park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarına bu kış mevsiminde de devam ediyor. İlçedeki ağaçların, bitkilerin daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama yapılırken aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dallar da temizlenerek halk sağlığı da korunuyor.

Çalışmalar çerçevesinde bazı bitki dallarının, yapraklarının veya köklerinin bir parçası alınarak Sincan Belediyesinin seralarında dikilmesiyle çoğaltma işlemi yapılıyor. ‘Çelik alma’ adı verilen bu yöntem ile yeni kökler veya dallar üreterek ana bitkiden bağımsız bir bitki haline geliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çelik alma zamanı gelen berberis, lüküstürüm, taylan ve çalı türlerinden seralara dikerek yeniden park ve bahçelerde kullanılmak üzere üretimi yapıldı. Alınan çeliklerin boy verip fide haline gelmesiyle Sincan’ın park ve yeşil alanlarını süslemesi için kullanılması hedefleniyor.