Sincan’da asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Sincan Belediyesi, ilçe genelinde asfalt kaldırım ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafiğe engel olmadan tam kapanma sürecinde kolları sıvadılar.

İhtiyaç duyulan bölgelerde imara uygun yeni yollar açılarak yaya ve araç trafiği rahatlatılırken, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım çalışmaları da planlı bir şekilde yürütülüyor.