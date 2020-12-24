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Sincan’a spor alanında dev yatırımlar

Sincan Belediyesi tarafından Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu ile 50 adet mini basketbol, voleybol ve badminton sahası tamamlandı. İlçeye 3 adet de yüzme havuzu yapılıyor.

ANKARA 24.12.2020, 13:27
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Sincan’a spor alanında dev yatırımlar

Sincan Belediyesi tarafından Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu ile 50 adet mini basketbol, voleybol ve badminton sahası tamamlandı. İlçeye 3 adet de yüzme havuzu yapılıyor.

Korona virüs sürecinde halk sağlığını korumak için sahada olağanüstü çaba gösteren Sincan Belediyesi, “Önce İnsan Öncü Sincan” sloganıyla ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara hızla yenilerini ekliyor. Belediye özellikle spor alanında yaptığı yatırımlarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak spor kompleksinin yapımı sona erdi. Dev tesis hizmete girmek için gün sayıyor. Dünya Şampiyonu Milli Boksör Sinan Şamil Sam’ın adı verilen spor salonu Ankara’nın önemli tesislerinden biri olmaya aday. Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu; salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırılan salon 2 bin 500 kişilik tribüne sahip. Kapalı Spor Salonu bünyesinde 420 m2’lik basketbol ve 162 m2’lik voleybol sahası bulunuyor.

Sincan’a 3 kapalı yüzme havuzu yapılıyor

Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını dolu dolu geçirebilecekleri spor alanlarını kazandırmak için çalışmalarına hız kattı. İlçeye 3 adet yüzme havuzu yapılıyor. İnşaat çalışmaları devam eden yüzme havuzları Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi olmak üzere 3 ayrı noktaya yapılıyor. Yaklaşık 980 m’lik yarı olimpik yüzme havuzlarının 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanılan 50 adet çok amaçlı mini voleybol/basketbol ve badminton sahasının yapımı da tamamlandı.

Sincan’ın marka değerini arttıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Ercan, “Sincan’ımız en güzelini, en iyisini hak ediyor. Sinan Şamil Sam Spor Kompleksimizin yapımını tamamladık. Yakında hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Kapalı spor salonumuz çok sayıda müsabakaya ev sahipliği yapacak, böylece profesyonel sporcuları ilçemizde ağılayabileceğiz. Bunların yanında 3 adet yüzme havuzumuzun yapım çalışmaları hızla devam ediyor. 50 adet mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımı da sona erdi. Vatandaşlarımızın verimli zaman geçirebilmeleri, spor yapabilmeleri için çalışmalarımız devam edecek. Her şey Sincan için” ifadelerini kullandı.
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