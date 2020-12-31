Sincan’a ‘Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ geliyor

Sincan Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm sürecini bir adım daha ileri taşıyarak ‘Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Yenikent’te yapımına başlanan ’Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ inşaatında sona gelindi. Merkezde sebze tarlasından meyve ağaçlarına, geri dönüşüm malzemelerinden oluşan çocuk parkından eğitim merkezine kadar pek çok bölüm bulunuyor. Doğayla iç içe olan tesisi ziyarete gelenlere geri dönüşüm süreci uygulamalı anlatılacak.

Yenikent’te 20 dönümlük bir arazi üzerinde inşası devam eden "Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi", Sincan’ın değerine değer katacak. Merkezin kısa süre içinde hizmete girmesi planlanıyor. Adeta bir botanik bahçesi şeklinde tasarlanan merkezde, çocuklar başta olmak üzere 7’den 70’e herkese sıfır atık ve geri dönüşüm süreci anlatılacak. Bölgede binden fazla ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir alan ortaya çıkarılıyor. 20 çeşit meyve ağacı dikilerek organik meyve üretilebilecek. Milli botanik bahçesinden alınacak bitkilerle, rengarenk güllerle çiçek yolu oluşturulacak. Merkezde bitkisel atıklar gibi hayvansal atıklar da değerlendirilerek geri dönüşüme uğrayacak. Kurulacak biyogaz tesisi prototipinde hayvansal atıklar çürütülerek elektrik elde edilecek. Üretilen elektrik alanın aydınlatmasında kullanılacak. Bu arada merkezde biyogaz üretimine başlandı.

Sıfır Atık Eğitim Merkezi Yenikent’e taşındı

"Sıfır Atık Eğitim Merkezi" Yenikent’e taşındı. Eğitim merkezinin daha ferah ve yemyeşil bir ortamda çalışmalarına devam etmesi planlandı. Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde kompost çalışmalarına başlandı. Buradan elde edilen gübre park ve bahçelerde kullanılıyor. Merkezi ziyarete gelenlere eğitim de verilecek. Gençler ve çocuklar buraya gelerek sıfır atık çalışmalarını uygulamalı olarak yerinde görebilecek. Ayrıca burada ortam temizliğinde kullanılmak üzere dezenfektan sirke imal edilmeye başlandı.

Sincan Belediyesi bu tesisle kompost kapasitesini arttırmayı hedefliyor

Sincan Belediyesi, ödül aldığı kompost çalışmalarını da arttıracak. Belediye binalarından çıkan organik atıklardan solucan maması yapılacak. Elde edilen gübre de sebze ve meyveler ile çiçeklerde kullanılacak. Yine pazar atıklarını değerlendirerek kurtçuk beslenecek; bu kurtçuklar gölette bulunan balıkları beslemede kullanılacak.

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde bir de çocuk parkı yer alıyor. İçindeki oyuncakların tamamı geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı ve parka yerleştirildi. Merkezi ziyarete gelen minikler geri dönüşüm sürecini eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Merkezin içerisine konulan kıl çadır da dikkat çekiyor. İçerisi Türk kültürünü yansıtan parçalarla donatılan çadır, otantik ve estetik görünümüyle büyük beğeni topladı.