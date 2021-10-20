Sincan Gençlik Merkezi öğrencileri Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde

Atıkların dönüştürülerek yeniden kullanıma sunulduğu, sokak hayvanları için yaş mama üretiminin yapıldığı, çeşitli ürünlerin yetiştirildiği Sincan Belediyesi “Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi”nde üretim çalışmalarının yanı sıra eğitim faaliyetleri de devam ediyor.

Sincan Gençlik Merkezi’ndeki gençler, Sincan Belediyesinin sıfır atık ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Öğrenciler, çeşitli ürünlerin yetiştirilmesinden atıkların dönüştürülmesine, sokak hayvanları için yaş mama üretiminden rengarenk çiçek ve bitkilerin yer aldığı botanik bahçesine kadar pek çok alanın yer aldığı eko çiftliğin işleyişine dair bilgi aldılar. Gençlere atıkların nasıl dönüştürülerek yeniden kullanıma sunulduğu anlatıldı. Gençler kompost yapımına da katılarak bu süreci deneyimlediler.

Solucan gübresi ve kurtçuk üretim tesisini de gezen gençler, merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Gençler, eğitimin ardından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan oyun parkında keyifli vakit geçirdiler.