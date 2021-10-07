Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ’Gönül Belediyeciliği’ ödülü

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 11. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreninde “Gönül Belediyeciliği” ödülüne layık görüldü. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ödülü Başkan Ercan’a takdim etti.

Ankara’da düzenlenen törenle 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. "Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte" sloganıyla düzenlenen ödül törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı.

Törende, “Gönül Belediyeciliği” ödülüne layık görülen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ödülünü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in elinden aldı. Başkan Ercan yaptığı konuşmasında, “Buhara Medya gibi seçkin kurumsal bir kuruluştan ödül almak daha iyisini yapabilmemiz için heyecanımızı ve motivasyonumuzu arttırıyor. Bizi bu anlamlı ödüle layık gören herkese teşekkür ederim” dedi.