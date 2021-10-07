banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
İŞKUR 130 bin personel alınacağını duyurdu
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ’Gönül Belediyeciliği’ ödülü

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 11. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreninde “Gönül Belediyeciliği” ödülüne layık görüldü. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ödülü Başkan Ercan’a takdim etti.

ANKARA 07.10.2021, 12:21
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a ’Gönül Belediyeciliği’ ödülü

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 11. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreninde “Gönül Belediyeciliği” ödülüne layık görüldü. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ödülü Başkan Ercan’a takdim etti.

Ankara’da düzenlenen törenle 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. "Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte" sloganıyla düzenlenen ödül törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve siyaset dünyasından sanat dünyasına, spor camiasından medya çalışanlarına kadar pek çok isim katıldı.

Törende, “Gönül Belediyeciliği” ödülüne layık görülen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ödülünü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in elinden aldı. Başkan Ercan yaptığı konuşmasında, “Buhara Medya gibi seçkin kurumsal bir kuruluştan ödül almak daha iyisini yapabilmemiz için heyecanımızı ve motivasyonumuzu arttırıyor. Bizi bu anlamlı ödüle layık gören herkese teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1