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Sanat güneşi Fener Sokak

Ankara Altındağ’da sanat ve tasavvuf bir araya geldi. Hamamarkası sokakları, sanatçı Menekşe Bilgiç’in eserleri ile aydınlandı.

ANKARA 09.05.2022, 10:04
Sanat güneşi Fener Sokak

Ankara Altındağ’da sanat ve tasavvuf bir araya geldi. Hamamarkası sokakları, sanatçı Menekşe Bilgiç’in eserleri ile aydınlandı.

Altındağ sanatın her türlüsüne kucak açmaya devam ediyor. Hamamarkası Fener Sokak’ta bulunan atölyesinde çalışmalarına devam eden sıcak cam ve mozaik sanatçısı Menekşe Bilgiç, sanatı ve tasavvufu Hamamarkası’nda buluşturdu. Bu yılın başında cam heykel sergisi ile açılışını yaptığı “Güneş Sanat Galerisi”nde birbirinden değişik eserlere imzasını atan sanatçı, geleneksel ve modernliği bir araya getirdiği eserleri ile Hamamarkası sokaklarını aydınlattı. Sanatçının mozaik çalışmaları, Altındağ’a güneş gibi doğdu.

"Mozaik ve tasavvufun eşsiz uyumu"

Kültür ve Turizm Bakanlığı sıcak cam ve mozaik sanatçısı olan Menekşe Bilgiç, Hamamarkası sokaklarında gerçekleştirdiği ve büyük ilgi çeken çalışması hakkında şu bilgileri verdi:

“Bin 200 derece alevde camı eritip, erimiş cam ile eserlerimi yapıyorum. Yani eriyik vaziyetteki cama şekil veriyorum. Aynı zamanda seramik mozaik formunda eserlerim de var. Dünyada ilk defa seramik mozaik çalışmalarını, tezhip ve minyatür ile birleştirdim. Hepsini harmanlayarak ortaya eserler çıkarıyorum. Yani modern ve geleneksel ögeleri bir araya getiriyorum. Eserlerimin her birinin bir manifestosu var. Her biri çok özel anlamlar içeriyor ve bir araya geldiklerinde anlamlı bir bütünlük oluşturuyorlar. Tezhip ve minyatür çizim tarzını mozaik sanatı ile birleştirerek geleneksel ve moderni bir araya getirip mana ile yoğuruyor ve sonrasında sokakta halkın beğenisine sunuyorum. Toplamda 8 adet mozaik eseri Fener Sokak’ın çeşitli duvarlarına konumlandırdım. Bu çalışma, oldukça emek ve zaman isteyen, aynı zamanda çok da anlamı olan bir projeydi benim için. Hamamarkası’nın çok derin anlamları olan sokağına, daha da anlam ve renk kazandırdığımı düşünüyorum. ‘Sanat ve tasavvufun güneşi Fener Sokak’tan halkın üzerine doğsun’ sloganıyla gerçekleştirdiğim çalışmalarımı, Hamamarkası Fener Sokak’ta bulunan, Güneş Sanat Galerisi’nde sürdürüyorum. Atölyemi bu yılın başında, cam heykel sergisi ile açtım. Altındağ, özellikle de Hamamarkası bana ilham veriyor. Burada çalışmak çok güzel. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da sergime gelerek eserlerimle yakından ilgilendi. Kendisine bana ve çalışmalarıma göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.”

“Her birinin bir anlamı var”

8 adet mozaik eserin her birinin bir anlamı olduğunu ve eserleri aracılığıyla bir hikaye anlattığını vurgulayan sanatçı, eserlerinin “Buluşma Günü, Yanmadan Aydınlanma Olmaz, Her An Huzurdayız, Güneşe Dön Yüzünü, Uyanış, İdris Peygambere Atıf ve Öte Dünya Kayığı ” şeklinde isimlendirmeleri olduğunu söyledi. Sanatçı Bilgiç “Her eser çok derin anlamlar içeriyor. Üzerlerindeki alev izlerinin, renklerin ve dokuların her birinin tasavvufi bir anlamı var. Her biri ayrı bir hikaye anlatıyor” dedi.

Sanatın kalbi: "Altındağ"

Altındağ’da gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel aktivitelerin Altındağ’ı daima yukarıya taşıdığını söyleyen Başkan Balcı ise "Altındağ kültür ve sanatın da kalbi. Cam ve Mozaik sanatçısı Menekşe Bilgiç, gerçekten dünyada eşi ve benzeri olmayan eserlere imza atıyor. Anlamlı projesini bizlerle buluşturduğu, Altındağ’a değer kattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sanatın ve sanatçının yanındayız, daima da yanında olacağız” dedi. Başkan Balcı, “Herkesi Güneş Sanat Galerisi’ni ziyaret etmeye ve dünyada hiçbir yerde eşi olmayan, birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu sokağı görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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