Pursaklarlılar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki müze, cami ve kütüphaneyi ziyaret ediyor

Pursaklar Belediyesi, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni gezdirmeye devam ediyor.

7’den 70’e tüm vatandaşlara yönelik kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, ‘‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesini Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında gezilerine devam ediyor. Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kültür gezileri ilçe halkın yoğun ilgisini çekiyor. Vatandaşların rehber eşliğinde ücretsiz olarak faydalandığı gezide 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesi geziliyor.

‘‘İlçe sakinlerimize milletin evini ziyaret etme imkanı sunuyoruz’’

Belediye olarak ilçede yaşayan vatandaşları düzenledikleri kültür gezileri kapsamında ülkenin birçok yerine götürdüklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli geziler düzenliyoruz. Bu geziler kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın projesi ile ilçe sakinlerimize milletin evini ziyaret etme imkânı sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı kültürel ve tarihi şehirlerimize gezilerimiz hız kesmeden devam edecek’’ dedi.