Pursaklar’dan, Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda üç gümüş madalya daha

Afyonkarahisar’da düzenlenen Gençler ve U23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda Pursaklar Belediyesi’ni temsil eden sporcular, büyük bir başarıya daha imza attı.

Pursaklar Belediyesi adına gençler 55 kilo sıkletinde yarışan Ali Uğurlu toplamda kaldırdığı 182 kilo ile Türkiye 2.’si, gençler 61 kilo sıkletinde yarışan Mevlan Özen toplamda kaldırdığı 206 kilo ile Türkiye 2.’si, U23 67 kilo sıkletinde yarışan Mahmut Terzi ise toplamda kaldırmış olduğu 273 kilo ile Türkiye 2.’si oldu.

Türkiye’nin en yetenekli ve en başarılı haltercilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam eden ve Pursaklar’ı başarıyla temsil eden Mahmut Terzi, Mevlan Özen, Ali Uğurlu’yu Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin arayarak tebrik etti.

"Başarılı sporcuların yetiştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Türkiye Halter Şampiyonası’nda 3 sporcunun 2. olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Afyonkarahisar’da düzenlenen Gençler ve U-23 Türkiye Halter Şampiyonası’nda sporcularımız, 55 kiloda Ali Uğurlu, 61 kiloda Mevlan Özen ve 67 kiloda Mahmut Terzi, gümüş madalya kazanarak Türkiye 2. oldular. Başarılı sporcuların yetiştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizler, gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturmayı amaçlıyor ve ülkemize hizmet etmeleri için hazır hale getiriyoruz. Bizlere büyük gurur yaşatan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.