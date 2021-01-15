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Pursaklar’da 7/24 kar mesaisi

Başkent Ankara’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Pursaklar Belediyesi, güçlü ekip ve filosuyla gece gündüz demeden mesai yapıyor.

ANKARA 15.01.2021, 13:11
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Pursaklar’da 7/24 kar mesaisi

Başkent Ankara’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından Pursaklar Belediyesi, güçlü ekip ve filosuyla gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Meteorolojiden alınan bilgiler çerçevesinde tedbirlerini haftalar öncesinden alan Pursaklar Belediyesi, karın yağmasıyla birlikte ekip ve ekipmanlarla vatandaşların ve sürücülerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için karla mücadele ediyor. Pursaklar Belediyesi, sorumluluğunda olan ana caddeler, sokaklar, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergâhları başta olmak üzere ilçe merkezi ve kırsalda 24 saat aralıksız çalışarak kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından tüm ana arterler başta olmak üzere sokakların kardan arındırılması ile birlikte sabah iş yerine gitmek için yola çıkan vatandaşların yolların kapanması tedirginliği de ortadan kaldırıldı.

“Kar rahmettir, berekettir’’

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Kurak ayların ardından gelen kar yağışı hepimizin yüzünü güldürdü. Kar, rahmettir, berekettir. Kar yağışının etkili olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Tabii ki gereken önlemleri almayı da ihmal etmiyoruz. Kar yağışından hemşehrilerimizin olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz geceli gündüzlü mesai yapıyor. Kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere kırsal mahallelerde de yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle vatandaşlarımızın sıkça kullandığı güzergâhları temiz tutabilmek için ekiplerimiz koordineli ve titizlikle çalışıyor. Kış şartlarının yaşandığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını özellikle istirham ediyoruz” dedi.
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