Pursaklar Çocuk Şenliği’nde final heyecanı

Pursaklar Belediyesi tarafından 1 ay boyunca tüm mahallelerde sırasıyla düzenlenen 2. Pursaklar Çocuk Şenliği ile çocuklar yaz tatilinin tadını çıkardı.

Pursaklar Belediyesi tarafından bir ay boyunca ilçenin farkı mahallelerinde düzenlenen 2. Pursaklar Çocuk Şenlikleri, her gün çeşitli etkinlikler, illüzyon gösterileri, interaktif çocuk oyunları ve yarışmalara sahne oldu. Alandaki oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar bir ay boyunca tatilin keyfini çıkarırken, alana gelen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Şenlik boyunca her gün etkinlik alanına gelerek çocukların sevincine ve mutluluğuna ortak olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şenliğin son gününde de çocukları yalnız bırakmadı.

“Çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenmelerini sağladık”

İlçenin her mahallesinde bir ay boyunca çocukların dolu dolu eğlenmeleri için Çocuk Şenliği düzenlediklerini belirten Çetin, "Tüm çocuklarımızın gülmeye, eğlenmeye ve oynamaya hakkı olduğunu düşünerek her mahallemize misafir olup, kurmuş olduğumuz oyun istasyonları ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenmelerini sağladık. Bizler de Çocuk Şenliği’nin son gününde Kapalı Spor Salonu’nda yerimizi alarak çocuklarımızın heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Bütün çocuklarımızın keyfi, enerjisi yerindeydi. Yeni etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.