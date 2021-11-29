Pursaklar Belediyesi 62 bin 950 binaya ambalaj toplama poşeti dağıttı

Pursaklar Belediyesi, “Sıfırdan Başlıyoruz” sloganıyla hareket eden evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi için evleri gezerek ambalaj toplama poşeti dağıtıyor.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla tonlarca atığı toplayan Pursaklar Belediyesi, ortaya koyduğu yeni projelerle doğaya sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayyıldız Mahallesi’nde 62 binada 950 binaya evsel atıkların kolay dönüştürülebilmesi amacıyla ambalaj toplama poşeti dağıttı.

"Atıklarımızın geri dönüşüme kazandırılması adına önemli bir çalışma yürütüyoruz"

Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması adına ambalaj toplama poşetlerinin dağıtıldığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yaşadığımız çevreyi en iyi şekilde korumak adına önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Evsel atıkların kolay dönüştürülmesi amacıyla ambalaj toplama poşetlerini kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Bu sayede atıklarımızın ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına önemli bir çalışma yürütüyoruz. Geri dönüşüme yönelik attığımız adımlara hemşehrilerimizin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sıfırdan Başlıyoruz" sloganıyla çevre sağlığının gözetildiği uygulama vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanırken, belediye yetkililerden yapılan açıklamada evlerden toplama yönteminin tüm mahallelerde uygulanacağı belirtildi.