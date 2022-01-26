Pursaklar Belediye Başkanı Çetin’den pazarda gıda denetimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, semt pazarlarında çürük, donmuş sebze ve meyve denetimi yaptı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çürük, donmuş sebze ve meyve satılmasının önüne geçmek adına semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Pazar alanındaki tezgahları gezen Başkan Çetin, satılan ürünleri tek tek inceleyerek, pazarcı esnaflarına uyarılarda bulundu.

Mevsim şartları nedeniyle donmuş meyve ve sebzelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, pazar alanlarında çürük, donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri her gün aralıksız devam etmektedir. Yapılan tüm denetimlerde hemşehrilerimizin mağdur edilmemesini amaçlıyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz ilce sakinlerimizin sağlığıdır. Belediyemiz zabıta ekiplerince vatandaşlarımızın sofralarına sağlıklı ve hijyenik ürünlerin girmesi için semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürecek" dedi.