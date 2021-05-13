Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, muhtarlarla bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı dolayısıyla 21 mahalle muhtarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında toplu bayramlaşma yapılamaması sebebiyle Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle muhtarlarını tek tek ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı. 21 mahalle muhtarının bayramını tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin, çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

“Önümüzdeki bayramlaşmalarımızı daha samimi ve hep birlikte yan yana olacak şekilde kutlarız”

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu bayramlaşma yapmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Bu bayram da mahalle muhtarlarımızı yerlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladık aynı zamanda çalışmalarında kolaylıklar diledik. İnşallah en kısa sürede korona virüs belasından kurtularak, önümüzdeki bayramlaşmalarımızı daha samimi ve hep birlikte yan yana olacak şekilde kutlarız. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hemşehrilerimize önemle rica ediyorum. Bayram boyunca lütfen pandemi tedbirlerine eksiksiz uyalım ki bu illetten bir an önce kurtularak eski bayramlarımızı tekrar yaşayabilelim. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın, sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.