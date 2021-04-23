Polatlı Kızılay yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi nedeniyle kısıtlamalar gölgesinde geçiren yetim ve hasta çocuklara bayramı yaşattı.

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dernek Gönüllüleri, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yetim ve hasta çocukların yüzünü güldürdü. Şube Yetkilileri, Polatlı’da yetim çocuklara evlerine giderek bisiklet hediye etti.

Kızılay gönüllüleri, Polatlı Avcılar ve Arama Kurtarma Derneği ve Polisler ile birlikte Polatlı Devlet Hastanesinde tedavi görev çocukları ziyaret etti. Çocuklara balon ve oyuncak hediye etti.

Türk Kızılayı Derneği Polatlı Şube Başkanı Bünyamın Ateş, “Yetim ve öksüz 21 adet çocuğumuza 21 adet bisikleti, sağlıklı bir birey olarak yetişmelerine katkı sunmak ve geleceğe umutla bakmaları duasıyla hediye ediyoruz. Vatana millete hayırlı bireyler olmalarını temenni ediyoruz. Gelecek nesle de güzel bir örnek olmayı diliyoruz” diye konuştu.