Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi ‘Mesleki Yeterlilik Kursları’ başladı

Polatlı Belediyesi vatandaşların iş hayatlarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi almasını sağlayan Mesleki Yeterlilik Kursları açtı.

İstihdam seferberliği parolasıyla çalışmalarını sürdüren ve yüzlerce farklı iş kolunda işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam eden Polatlı Belediyesi İstihdam ve KOSGEB Merkezi, çalıştıkları alanlarda mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan vatandaşlar için önemli bir projeye daha imza attı. Çalıştıkları iş kollarına dair mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan vatandaşlar için harekete geçen Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi tarafından başlatılan kurslar kapsamında Polatlılı vatandaşların iş hayatlarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi almaları sağlanıyor. Mesleki yeterlilik belgesi için müracaatları bu ay almaya başlayan Polatlı Belediyesi İstihdam ve KOSGEB Merkezi, kendilerine başvuruda bulunan tüm vatandaşların uzman personeller aracılığıyla farklı iş dallarına dair oluşturulan sınıflarda kurslara katılmalarını sağlıyor. Kursların tamamlanmasının ardından yapılacak sınavlarda başarılı olan tüm vatandaşlar Polatlı Belediyesi aracılığı ile ücretsiz olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşların Necip Fazıl Parkı içerisinde bulunan Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi çalışma ofisine şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Belge verilecek meslek dalları belirlendi

Polatlı Belediyesi tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek iş alanları ise şu şekilde:

"Kaynak Operatörü, Plastik Kaynakçısı, Endüstriyel Boru Kaynakçısı, Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, Frezeci, Makine Bakımcısı, Makine Montaj, Köprülü Vinç Operatörü, Metal Kesimci, Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Ve Operatörü, CNC Tezgah İşçisi, Taşlama Tezgah İşçisi, Tornacı, İnşaat Meslekleri (Boya, Kalıp, İskele ,Duvar, Alçı Levha, Pvc, Sıvacı, Seramik, Isı Yalıtım), İnşaat İşçisi, İskele Kurum Elemanı, Ağaç Dikimi, Tekstil, Elektik İşletme Bakım Ve Pano, Endüstriyel Boru Montajı"

İstihdam Merkezi yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Belirlediğimiz iş kolları içerisinde faaliyette bulunan tüm vatandaşlarımızı ücretsiz Mesleki Yeterlilik Kurslarımıza katılmak amacıyla başvuruda bulunmak için çalışma ofisimize davet ediyoruz. İşsizliğe Çare parolasıyla Polatlı’mızın dört bir yanında çalışmalarımız sürecek” ifadelerine yer verildi.