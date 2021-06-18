Minikler mezun oldu

Altındağ Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim-öğretim yılı sona erdi.

Altındağlı minikler mezuniyet sevinci yaşadı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Ali Ersoy, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerinde öğrenim gören minikler karnelerini aldı. Miniklerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Başkan Balcı, Altındağlı çocukların güzel bir geleceğe hazırlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Altındağlı miniklerin mezuniyet sevinci görülmeye değerdi. 3,4 ve 5 yaş gruplarının karne aldığı, 6 yaş gruplarının ise ilköğretime uğurlandığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Mezuniyet kepi giyen ve daha sonra keplerini sevinçle havaya fırlatan minikler, ilkokula başlayacak olmanın heyecanını şimdiden yaşadı. Yüzlerinden gülücük eksik olmayan minik öğrenciler, kepleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Ne yapıyorsak çocuklarımız için”

Miniklerin neşesine ortak olan Başkan Balcı, mezun olan ve karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. “Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun hayatındaki en önemli dönemdir" diyen Başkan Balcı, "Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor. Onlar iyi bir eğitim alsın, hayata güzel bir biçimde hazırlansın diye durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak, çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.