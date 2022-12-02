MHP temsilcilerinden Beypazarı ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla düzenlenen ‘Adım Adım 2023: Köyüm Benim’ programı çerçevesinde, parti temsilcileri Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Kuyucak köyünü ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve TBMM Grup İdare Amiri Milletvekili Erkan Haberal, Beypazarı’nın Kuyucak köyünü ziyaret etti. Parti temsilcileri cuma namazı sonrası muhtar ve köylülerle sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirerek, "Köy ve mahallelerde sık sık hemşerilerimizle bir araya gelerek hasbihal ediyoruz, evlerine konuk oluyoruz. MHP Beypazarı İlçe Teşkilatı olarak bizlere gösterdikleri teveccühten dolayı partim adına teşekkür ediyorum" dedi.