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MHP gazileri unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Teşkilatı, “Gaziler Günü” münasebetiyle Mevlid-i Şerif okuttu.

ANKARA 19.09.2021, 20:31
MHP gazileri unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Teşkilatı, “Gaziler Günü” münasebetiyle Mevlid-i Şerif okuttu.

MHP Çankaya İlçe Teşkilatı “Gaziler Günü” münasebetiyle Mevlid- i şerif okuttu. Aynı zamanda Tunalı Hilmi bölge esnafı ile yemekli istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ da katıldı. İlginin yoğun olduğu toplantıda esnafın sorunları dinlendi.

Gaziler Günü’nde konuşan MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, "Gerek MHP gerekse de içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 2 yıl kala bütün enerjisini daha büyük daha güçlü ve tam bağımsız Türkiye için seferber etmiş durumdadır. Buraya sizlerin dertlerini dinlemeye, derman olmaya, sesinizi duyurmak için aracı olmaya geldik. Gösterdiğiniz misafirperverliğe çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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