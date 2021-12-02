Mamak’tan rekor alt yapı hizmeti

İlçedeki mahalle ve sokakların alt yapı eksikliklerini gideren Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren 96 bin 174 ton asfalt, 45 bin 633 metre bordür, 7 bin 440 metre imarlı yol açımı, 28 bin 30 metre malzemeli yol bakımı, 41 bin 885 metrekare tretuvar yapımı, bin 156 metrekare istinat duvarı ve 2 bin 229 metre merdiven yapımı gerçekleştirdi.

İlçeyi cazibe merkezi haline getirebilmek için dev adımlar atan Mamak Belediyesi, altyapı çalışmalarında da her yıl rekor kırmaya devam ediyor. Mamak’taki mahalle ve sokakların alt yapı eksikliklerini gideren Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren 96 bin 174 ton asfalt, 45 bin 633 metre bordür, 7 bin 440 metre imarlı yol açımı, 28 bin 30 metre malzemeli yol bakımı, 41 bin 885 metrekare tretuvar yapımı, bin 156 metrekare istinat duvarı ve 2 bin 229 metre merdiven yapımı gerçekleştirdi. Bölgenin gelişme sürecinde alt yapı çalışmalarının önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hiçbir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bu anlamda hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Belediyecilik hizmetlerini ilçenin her köşesine yaymaya devam edeceğiz” dedi.