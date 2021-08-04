Mamak’taki Çocuk Trafik Eğitim Parkında ilk eğitim verildi

Mamak Belediyesi tarafından çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Durali Alıç Mahallesi’nde yapımı tamamlanan trafik eğitim parkında ilk resmi eğitim gerçekleştirildi.

Çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından Durali Alıç Mahallesi’nde yapımı tamamlanan trafik eğitim parkında ilk resmi eğitim gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında uygulamalı eğitim alan Dikmen İlkadım Anaokulu öğrencileri hem teorik hem pratik eğitimlerle trafik kurallarını öğrendi. Görevli polis memurlarının verdiği pratik eğitiminden sonra çocuklar edindikleri trafik bilgilerini akülü araçlarla teorik olarak uyguladılar. Ankara’nın minyatürü olarak hazırlanan parkurda eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayan minikler, Trafik Eğitim Merkezi’ndeki trafik pistinde uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda gezerken, üst geçit, okul geçidi, yaya geçidi, trafik levhaları, trafik ışıkları ve hayat kurtaran trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Mamak’ın en önemli eğitim merkezinden biri

Parkın Mamak’ın en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılmasını hedefliyoruz. En güzel trafik eğitiminin de minik yavrularımıza verilen bu eğitimlerin olduğunu biliyoruz” dedi.