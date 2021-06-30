Mamak’ta yaz spor kurs kayıtları başlıyor

Öğrencilere spor sevgisi aşılamak, sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak ve başarılı olan çocukları Türk sporuna kazandırmak amacıyla yola çıkan Mamak Belediyesi Spor Okulları, eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz dönemi için öğrencilere kapılarını açıyor.

Mamak Belediyesi’nin sporun tabana yayılması hedefiyle pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ara verilen Spor Okulları’nın yaz dönemi kayıtları başladı. Yaz Spor Okulları’nda öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Yaz döneminde futbol, basketbol, voleybol, atletizm, basketbol, sayokan, tekvando, karate, boks, satranç, geleneksel okçuluk, yüzme ve masa tenisi olmak üzere toplam 16 branşta öğrenciler spor yapma imkânı bulacak. Eğitimler alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşirken, minik sporcular bir taraftan eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirebilecek. 1 Temmuz’da başlayacak kayıtlar, 30 Ağustos’ta sona erecek. Her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış ve ödüllü antrenörlerin görev alacağı spor okullarında başarılı olan öğrenciler, Mamak Belediyesi Spor Kulübü alt yapısına girme fırsatı yakalayıp, lisanslı sporcu olabilecek.

Başvuru noktaları ise Hidayet Türkoğlu Spor Salonu, Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Türközü Yüzme Havuzu, Türközü Spor Salonu, Mamak Şehir Stadı olarak açıklandı.