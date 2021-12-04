Mamak’ta “Göç ve Uyum Çalıştayı” düzenlenecek

Ankara Mamak’ta yaşayan Türk ve yabancılar arasındaki toplumsal yaşam ve uyum konularının ele alınacağı “Birlikte Yaşamak” adlı Göç ve Uyum Çalıştayı 6-7 Aralık tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 6-7 Aralık tarihleri arasında, Mamak’ta yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılar arasındaki toplumsal yaşam ve uyum konularının ele alınacağı “Birlikte Yaşamak” adlı Göç ve Uyum Çalıştayı gerçekleştirilecek. Mamak Belediyesi, Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, The UN Refugee Agency (UNHCR), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğinde düzenlenecek çalıştayda, Mamak’ta yaşayan yerli halk ile yabancılar arasındaki toplumsal ilişkiler betimlenerek, elde edilen veriler ışığında karar verici ve uygulayıcılara yol gösterici politika önerileri sunulacak.

İhtiyaçları belirleme fırsatı yakalayacağız

Göç ve Uyum Çalıştayı ile ilçe sınırları içinde yaşayan yabancıların ve ilçe halkının sosyo-ekonomik profili ve aralarında yaşadıkları güçlüklerin tespit edileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tespitler neticesinde bizler de uygulanacak politikaları ve duyulan ihtiyaçları belirleme fırsatı yakalayacağız. Alanında uzman panelistler tarafından gerçekleşecek olan çalıştayımızda, hem Mamak’ın demografik verilerine ulaşacağız hem de ilçemizde yaşayan yabancıların toplumsal yaşam ve uyuma dair problemlerini ve bunların çözüm yollarını, bölgede toplumsal huzurun korunması ve birlikte yaşama kültürünün tesis edilmesi için politika önerilerinin geliştirilmesi noktasında akademik bir çalışma gerçekleştireceğiz. Genel göçmen sorunları ve politikalarına da ışık tutacağını düşündüğümüz çalıştayımıza tüm ilgilileri bekliyoruz” dedi.