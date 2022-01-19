Mamak’ta bir Millet Kıraathanesi daha açılıyor

Millet Kıraathanelerinin bir yenisi Mamak’a bağlı Peyami Safa Mahallesi’nde hayat bulacak.

Millet Kıraathanelerine Mamak’ta bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlayacak projelerin başında gösterdiği Millet Kıraathanelerinin bir yenisi de Peyami Safa Mahallesi’nde hayat bulacak. Eşsiz Ankara manzarası, kaliteli ve ferah ortamıyla hizmet verecek olan Peyami Safa Millet Kıraathanesi, 22 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da hizmete açılacak.

"Vatandaşımızı esas alan hizmetler üretiyoruz"

Bütün projeleri ve yatırımları yaparken Şeyh Edebali’nin öğüdü olan “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından hareketle insanı esas alarak hizmetlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hizmete açtığımız millet kıraathanelerimizde kültürümüzün yaşatıldığı, hemşerilerimizin ve özellikle de gençlerimizin birbirleriyle hasbihal ettiği, eğlendiği, kültür ve sanat etkinliklerinin yer aldığı, vatandaşlarımızın zamanlarını güzel geçirdiği mekanlar olarak hizmet veriyor. Bu kültür halkasına bir yenisini daha ekliyor, tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyorum” diye konuştu.