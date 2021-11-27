Mamak’a sonbahar tüm güzellikleriyle geldi

Mamak’ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mamak’ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık manzara oluşturdu. Doğanın tüm renklerinin bir arada olduğu son bahar mevsiminde, tablo gibi görüntüler ortaya çıkarken dinlenme alanları parklar ve bahçelerde ortaya çıkan estetik görüntüler kentin havasını değiştirdi. Vatandaşlar ise, sonbahar mevsiminin güzellikleri telefonlarıyla çekerek kaydetti.

“Mamak’ta dört mevsim güzellik”

İlçenin zengin doğasını güzelleştirmek adına yeşile çok önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Göreve geldiğimiz günden beri kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla bu alanlarda dört mevsimin tüm güzellikleri Mamak’ta yaşama fırsatı buluyor” dedi.