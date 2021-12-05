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Mamak’a bir mahalle konağı daha

İlçe genelinde hizmete açtığı mahalle konaklarına bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, Eski Bayındır Mahalle Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi.

ANKARA 05.12.2021, 12:58
Mamak’a bir mahalle konağı daha

İlçe genelinde hizmete açtığı mahalle konaklarına bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, Eski Bayındır Mahalle Konağı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Eski Bayındır Mahalle Konağı’nın açılış töreninde mahalle konağının çok değerli bir yapı olduğuna dikkat çeken AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "AK Parti belediyeciliğinin insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden örneklerden bir tanesidir mahalle konakları. Buraya 7’den 70’e herkesin istifade edebileceği bir köy konağı kazandırırken konağın içinde barındırmış olduğu sosyal donatılar ile hem köy dokusunu hem de mahalle dokusunu koruduğu için sayın belediye başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mahallemize konağımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Geleneklerimizi yaşatacak"

Mamak’ın 670 bin nüfusuyla, 64 mahallesiyle Ankara’nın en önemli ve güzel ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Amacımız Mamak’ı marka şehir yapmak. Belediye başkanımızın da söz ettiği gibi gerçekten de bu konaklar özellikle geleneklerimizin ve göreneklerimizin yaşatılması konusunda büyük önem arz etmektedir. Birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapacak olan mahalle konağımızın bizlerde ziyaretçisi olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konağımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Söz verdik yaptık"

Mahalle konaklarının geçmişten bugüne gelenek ve göreneklerin yaşatılması, aynı zamanda bunların genç kuşaklara aktarılmasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz tasada, mutlulukta hep beraber olmayı bilen, birliğe beraberliğe değer veren insanlarız. Nişanlarımızı, düğünlerimizi, kına gecelerimizi, asker uğurlamalarımızı, misafirlerle buluşmamızı, neşeli günlerimizi ve aynı zamanda üzüntülü günlerimizi burada, konağımızda hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu faaliyetlerin hepsini eski yaşam biçimlerimizle, köylerimizde, mahallelerimizde, sosyal hayatımızın bir parçası olan köy odalarımızda yapardık. Hep beraber bu gelenekleri devam ettireceğiz. Hizmet belediyeciliği anlayışıyla bizler halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Seçim döneminde ‘Mamak daha güzel olacak’ demiştik, daha sonra yaptığımız eserlerle ‘Mamak daha güzel oluyor’ diyoruz ve artık ‘Söz verdik yaptık’ diyoruz. Hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği, gönül belediyeciliği anlayışıyla hiç ara vermeden gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Köse’den iki müjde birden

Eski Bayındır Mahalle Konağı’nın açılışında Mamaklılara iki müjde birden veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hüseyingazi Dağı’nın eteğinde millet bahçesi yapmak için harekete geçtik. İnşallah önümüzdeki yaz ilçemize Ankara manzaralı güzel bir millet bahçesine daha kavuşacak. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Bir diğer müjdem ise ısıtmayla ilgili. Biliyorsunuz Mahallemiz ısınmak için geleneksel yöntemler kullanıyor. Ancak biz bu konuda doğal gazla ilgili çalışmalar yaptık. İnşallah kısa süre içerisinde sobadan kurtulacaksınız ve mahallemiz doğal gaza kavuşacak. Bununla birlikte mahallelimizin daha rahat yaşamalarını sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle güzel Mahalle Konağı’mızda sevinçlerimiz çok, acılarımız az olsun diliyorum. Eskibayındır Mahalle Konağı’mız tüm hemşerilerime hayırlı olsun diyor, hepinizi sevgilerimle selamlıyorum” açıklamasında bulundu.

"Hizmetlerimiz durmadan devam edecek"

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan 2 yıldır devam eden korona virüs mücadelesine rağmen Mamak’ta hizmetlerini hiç durmadan, aksatmadan devam ettiğini ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Sayın Belediye Başkanımız Murat Köse’nin iki buçuk yılda yapmış olduğu hizmetler ortada. Mamak’ın dört bir yanında hizmet odaklı anlayış içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda özellikle Sayın Belediye Başkanımız Murat Köse’ye çok teşekkür ediyorum. Her hafta bir açılışın gerçekleşeceği Mamak’ta, siz sevgili Mamaklıları yeni hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarihi Ankara evi görünümünde olan konağın açılışına AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti 23. Dönem Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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