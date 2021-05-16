Mamak Belediyesi, mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına devam ediyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle çalışmalarını hızlandıran Mamak Belediyesi, parklar, muhtarlıklar, sağlık ocakları, aile merkezleri, belediye önü, kavşak ve refüj benzeri yerler ile ilçenin çeşitli yerlerinde peyzaj düzenlemesi yaptı. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlardan dikilen mevsimsel çiçeklerin korunması konusunda destek beklediklerini kaydetti. Başkan Köse, ilçeyi mevsimlik çiçeklerle süslediklerini ifade ederek, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 100 bine yakın kadife ve petunyanın ilçedeki parklara ve muhtelif noktalara ekilmesi için çalışma başlattık. Yaz ve kış dönemlerinde diktiğimiz çiçekler, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Güzel Mamak’ın daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.