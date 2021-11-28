Mamak Belediye Başkanı Köse en başarılı ilçe belediye başkanları arasında

Ankara’da bir araştırma şirketinin anketine göre yüzde 64,2 ile en başarılı ilçe belediye başkanları arasında gösterilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hizmet halkamıza yeni eserler eklemeye ve Mamak’ın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye başkanlarının seçimlerden bu yana 2.5 yıllık süreçte yaptığı hizmetler bir araştırma şirketi tarafından kamuoyuna soruldu. Ankara genelinde yapılan performans araştırması kapsamında neredeyse her üç seçmenin ikisinden geçer oy alan ve yüzde 64,2’lik başarı oranı ile 25 ilçe arasında Mamak Belediye Başkanı Köse 5’inci oldu. Yapılan hizmetlerin 2 buçuk yılda anket sonuçlarına da yansımasından mutluluk duyduğunu belirten Başkan Köse, “Hemşerilerimizin beklentileri doğrultusunda, onlara yakışır hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Ekibimizle beraber özverili bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mamak’ımızı geleceğe taşıyan yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.