Lider galibiyetlere devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi’nin 12. haftasında deplasmanda Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, rakibini 35-39 mağlup etti.

Karabük Soğuksu Spor Salonu’nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu olurken, Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı çıktığı 12 maçın 10’undan galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Cengiz Özenci, “Ekip olarak müthiş bir atmosfer yakaladık. Saha ayrımı yapmaksızın sadece oyunumuza odaklanıyoruz. Bunun da meyvesini galibiyet olarak alıyoruz. Her maça şampiyonluk parolasıyla çıkmaya devam edeceğiz” dedi.