Kırkkonaklar Çankaya Evi’nin temeli atılıyor

Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında açılış ve temel atma törenlerine devam ediyor. İçinde çok amaçlı salon ve hobi ve kişisel gelişim kursları için dersliklerin yer alacağı Kırkkonaklar Çankaya Evi’nin temeli 1 Aralık’ta atılıyor.

Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında açılış ve temel atma törenlerine devam ediyor. Hafta sonu Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde içinde Çankaya Evi, Kütüphane, Diş Polikliniği ve belediye birimlerini bulunduğu Yıldız Hizmet Binası’nın açılışını yapan Çankaya Belediyesi, 1 Aralık’ta yeni bir Çankaya Evi’nin daha yapımına başlıyor. Kırkkonaklar Mahallesi’nde temeli atılacak yeni Çankaya Evi bin 440 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Yeni Çankaya Evi, modern tasarımı ve 4 katlı yapısıyla Çankayalılara hizmet verecek. Kırkkonaklar’ın hemen girişinde Münir Özkul Parkı’nın yanında yer alacak yeni Çankaya Evi, bölgede yer alan diğer mahallelere de hizmet verecek. Çok amaçlı salonu ve fuaye alanıyla dikkat çekecek yeni Çankaya Evi’nde, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler de yer alacak.

"Projelerimizle var olacağımızı biliyoruz"

Yeni bir Çankaya Evi’ni daha Çankayalılara kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz istiyoruz ki halkımız her mahallede kolay erişebileceği merkezlerden belediye hizmeti alabilsin. Bu Çankaya Evimizle birlikte sayısı 29’a ulaşacak Çankaya Evlerimiz 21. yüzyılın halkevleri olarak hizmet vermeye, halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Bizim düsturumuz, siyasetimiz çalışmaktır. Ürettiğimizle, projelerimizle, eserlerimizle, var olacağımızı biliyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Çankayalıları baş tacı yaparak ve kalp kırmadan rekorlar kıran azmimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla yepyeni eserleri halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.