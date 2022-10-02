Keçiören’de Ulusal Emzirme Haftası’na özel sempozyum

Keçiören Belediyesi tarafından Ulusal Emzirme Haftası çerçevesinde anne ve bebek eğitimine yönelik bir sempozyum düzenlendi.

1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası sebebiyle Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde anne ve anne adaylarını emzirme ve beslenme konusunda bilinçlendirmek, emzirmenin önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Anne Çocuk Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Nilgün Altuntaş, anne ve anne adayları katılım sağladı. Yaptığı konuşmada toplumun geleceğini çocukların oluşturduğunu ifade eden Başkan Altınok, “Bu ülke, bu vatan hepimizin. Çocuklarımız melek, çocuklarımız çiçek. En önemlisi çocuklarımız gelecek ve toplumun geleceği. Hepimizin doğan çocuklarımıza, geleceğimize mesuliyet ve sorumluluğu var. Yıllar önce de yine Keçiören’de geniş bir saha çalışması yapmıştık. Daha sonra da Türkiye’de birçok hizmetler yaptık” diye konuştu.

“Emmek her bebeğin, emzirmek de her annenin hakkıdır”

Dünya genelinde gebe ve beslenme yetersizliğinin hastalıkların yüzde 10’unu oluşturduğunu vurgulayan Altuntaş, “Neden emzirme önemli, neden bu kadar çaba sarf ediyoruz. Çünkü insan beyninin gelişmesinde ilk yıllar çok önemli. Özellikle de ilk iki yıl kritik pencere. İşte bu kritik pencerede bebeğin iyi beslenmesi çok önemli. Dünya geneline baktığımız zaman gebe ve bebeklerde beslenme yetersizliği tüm hastalıkların yüzde 10’unu oluşturuyor. Yani beslenme bu kadar önemli. Yılda dünya genelinde 1,5 milyon çocuk sadece akut beslenme yetersizliği nedeniyle ölüyor maalesef. İstatistiklere bakıldığında 5 yaş altındaki ölümlerin sadece yüzde 13’ünü çok iyi emzirerek azaltabiliriz. Yüzde 20’sini de uygun beslenmeyle ekleyerek ölümlerin önüne geçebiliriz” dedi.