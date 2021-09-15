Keçiören’de depolanan yağmur suyu bitkilere can oluyor

Keçiören Ovacık Mahallesi’nde bulunan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın çatısında biriken yağmur suları depolarda toplanmaya başladı. Her biri 10 tonluk olan 4 su deposunda biriken sularla serada ve sera etrafında bulunan bitkilerin su ihtiyacı karşılanıyor. Bu sayede belediyenin temiz su giderlerinden de tasarruf sağlanıyor.

Keçiören Ovacık Mahallesi’ndeki akıllı seranın etrafına konumlandırılan depolar sayesinde yağmur suyundan istifade edilerek su sarfiyatının azaltıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemizin ihtiyacı olan bitkilerimizi üretmek için kurduğumuz seramızda birçok akıllı sistem kullanıyoruz. Buna bir yenisini daha ekleyerek seradaki sulama işlerinde yağmur suyundan faydalanmaya başladık. Amacımız kendi kendine yetebilen; belediyemize, kamuya ve doğaya fayda sağlayan üretim modelini hayata geçirmektir” dedi.

Keçiören Belediyesinin ihtiyaç duyduğu her türlü bitkiyi seradan karşıladığını aktaran Altınok, “Modern ve akıllı seramızda sebze fidesi ürettik ve çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. İlçemizdeki park ve bahçelerde kullanmak üzere çeşitli türde çiçek ve fidan da yetiştiriyoruz. Aynı zamanda seramızın etrafına 3 dönümlük halka açık meyve bahçesi kurduk. Buraya bir de bir de yürüyüş yolu inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.