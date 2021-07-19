Keçiören’de çocuklar için mini bot keyfi

Ankara Keçiören Belediyesi, 5-9 yaş grubu çocuklar için Atatürk Botanik Bahçesi’ne portatif havuz kurdu.

Miniklerin eğlence merkezi haline gelen 120 metrekarelik genişliğe sahip portatif havuzdaki mini botlara sırayla binilirken aynı zamanda ücretsiz olarak hizmet veriyor. Minikler, bottaki pedalları elleriyle çevirerek suyun üzerinde gezinti yapıyorlar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukların keyifli vakit geçirmesi için ücretsiz mini bot keyfi sunduklarını belirtti. Altınok, “Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar. Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Çocuklar dünyanın en saf, en temiz melek ve çiçekleridir. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasak onlar kadar güzel, saf, temiz olamaz. Çocuklarımız solmayan çiçeklerimizdir” dedi.